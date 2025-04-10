في الشمال... الأمن يُحكم قبضته وهؤلاء في حالة غضب!

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أحد السائقين قال لـ"لبنان 24": "نحن نُقدّر الإجراءات الأمنية وعمليات التي يقوم بها الجيش على حاجز ، فهذا أمر ضروري. لكن المؤلم هو أن يتحمّل السائق وحده المسؤولية في حال كان على متن الباص أي راكب سوري لا يحمل إقامة. يتم احتجاز الباص فورًا، وقد يبقى موقوفًا لشهر كامل، ما يعني توقف مصدر رزق السائق الوحيد".وتابع: "قبل أيام، كان أحد زملائي ينقل والدته المريضة إلى المستشفى لغسل الكلى، وخلال الطريق استوقفه بعض الركاب السوريين فصعدوا معه، ليتبيّن لاحقًا لا يحملون إقامات. تم توقيف الباص لساعات، وتأخرت والدته عن موعد ، ما زاد من تعبها وألمها".ويختم بالقول: "في مناطق مثل ، هناك باصات تنقل السوريين غير الشرعيين في مقابل المال لإيصالهم إلى مفرق والكويخات في ، من دون أن يُتخذ بحقهم أي إجراء أمني. فأين ؟ لماذا لا يتم ضبط الحدود أولًا، بدلًا من معاقبة السائقين الذين لا ذنب لهم؟".