16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الشمال... الأمن يُحكم قبضته وهؤلاء في حالة غضب!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-04-2025
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواصل موجات النزوح السوري بشكل كثيف عبر المعابر غير الشرعية في منطقة
عكار
، ما تسبب بتفاقم أزمة جديدة تطال هذه المرة سائقي الباصات في
الشمال
، الذين بدأوا يرفعون
الصوت
احتجاجًا على هذا الأمر.
Advertisement
أحد السائقين قال لـ"لبنان 24": "نحن نُقدّر الإجراءات الأمنية وعمليات
التفتيش
التي يقوم بها الجيش على حاجز
دير
عمار
، فهذا أمر ضروري. لكن المؤلم هو أن يتحمّل السائق وحده المسؤولية في حال كان على متن الباص أي راكب سوري لا يحمل إقامة. يتم احتجاز الباص فورًا، وقد يبقى موقوفًا لشهر كامل، ما يعني توقف مصدر رزق السائق الوحيد".
وتابع: "قبل أيام، كان أحد زملائي ينقل والدته المريضة إلى المستشفى لغسل الكلى، وخلال الطريق استوقفه بعض الركاب السوريين فصعدوا معه، ليتبيّن لاحقًا
أنهم
لا يحملون إقامات. تم توقيف الباص لساعات، وتأخرت والدته عن موعد
العلاج
، ما زاد من تعبها وألمها".
ويختم بالقول: "في مناطق مثل
وادي
خالد
، هناك باصات تنقل السوريين غير الشرعيين في مقابل المال لإيصالهم إلى مفرق
تل عباس
والكويخات في
عكار
، من دون أن يُتخذ بحقهم أي إجراء أمني. فأين
العدالة
؟ لماذا لا يتم ضبط الحدود أولًا، بدلًا من معاقبة السائقين الذين لا ذنب لهم؟".
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: لن يسمح لحماس بأن تحكم غزة في المستقبل
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لن يسمح لحماس بأن تحكم غزة في المستقبل
11/04/2025 00:26:58
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة
11/04/2025 00:26:58
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلوب للقضاء في قبضة الأمن
Lebanon 24
مطلوب للقضاء في قبضة الأمن
11/04/2025 00:26:58
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات متهورة قادتهما للتوقيف.. دراجان في قبضة الأمن
Lebanon 24
فيديوهات متهورة قادتهما للتوقيف.. دراجان في قبضة الأمن
11/04/2025 00:26:58
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
Lebanon 24
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
16:21 | 2025-04-10
10/04/2025 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
Lebanon 24
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
15:48 | 2025-04-10
10/04/2025 03:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!
15:48 | 2025-04-10
10/04/2025 03:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
Lebanon 24
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
15:37 | 2025-04-10
10/04/2025 03:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية
Lebanon 24
خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية
15:26 | 2025-04-10
10/04/2025 03:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
Lebanon 24
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
01:35 | 2025-04-10
10/04/2025 01:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
04:40 | 2025-04-10
10/04/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
02:52 | 2025-04-10
10/04/2025 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
04:48 | 2025-04-10
10/04/2025 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
05:16 | 2025-04-10
10/04/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
16:21 | 2025-04-10
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
15:48 | 2025-04-10
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
15:48 | 2025-04-10
إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!
15:37 | 2025-04-10
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
15:26 | 2025-04-10
خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية
15:07 | 2025-04-10
إليكم ما نشره النائب إبراهيم منيمنة
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
00:04 | 2025-04-10
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
23:00 | 2025-04-09
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
04:11 | 2025-04-09
11/04/2025 00:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24