إليكم ما نشره النائب إبراهيم منيمنة

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(الوكالة الوطنية)

كتب النائب ، عبر منصة "إكس": "لانه لن نسمح بقلب السرديات، وردا على التسطيح المتعمد من قبل ال ، بما يتعلق بملف اليوروبوندز، في محاولة باتت مكشوفة ضمن أجندتها الاشمل والاعم في حماية مصالح البنكرجية، يهمنا توضيح التالي:١- ربط الأزمة بقرار التخلف عن الدفع، فيه تعمية خبيثة عن المسؤوليات الفعلية المتعلقة بالانهيار.٢- التخلف عن الدفع جرى في آذار من العام ٢٠٢٠، أما المصارف فتخلفت عن تسديد الودائع منذ تشرين الأول ٢٠١٩، فكيف يكون وقف السداد سببا للأزمة وليس نتيجة؟٣- فشل قبل هذا التاريخ في اقتراض سنت واحد من ، لعلم بعمق الأزمة. وكانت الدولة تستنزف احتياطات لتسديد ديونها.٤- وقف السداد كانت لحظة مفصلية اتفق عليها الرؤساء الثلاث آنذاك، لأن الاستمرار في السداد كان سيعني تبديد آخر ما تبقى من سيولة للدائنين الأجانب.٥ - توقف لبنان عن الدفع كان نتيجة لتعثر النظام المصرفي ووقف تدفق العملات الى لبنان وشح السيولة.٦- المشكلة ليست وقف الدفع، بل عدم إتباع القرار بخطة شاملة مالية تعالج وضع المصارف وتعيد هيكلة الدين. وهذا تُسأل عنه التي كانت ممثلة في عام ٢٠٢٠، التي تكاتفت لتعطيل الحلول، ولوبي المصارف الذي رفض مسار إعادة هيكلته لتفادي تحمل أي كلفة من خسائر الأزمة".