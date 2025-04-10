عن سلاح الحزب والانتخابات البلدية والاختيارية.. هذا ما أعلنه جعجع

قال رئيس سمير جعجع، مساء اليوم، "لا أؤيد مقاربة الوزير غسان سلامة حول السلاح رغم تقديري لشخصه فهو "مضيّع بالعنوان" وحزب الله منذ 30 سنة "متعدّي على الدولة".

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تابع جعجع في كلامه عبر الـ "mtv"، أن "رئيس الجمهورية لم يطرح عقد طاولة حوار حول السلاح إنما هو سيتولّى الحديث مع ".

أضاف: "الحديث عن جنوب وشمال الليطاني بدعة لا وجود لها ورفيق اغتيل لأنه كان يريد حصر السلاح بيد الدولة واعتبروا أنه كان خلف صدور القرار 1559".



وأشار جعجع إلى أن "هناك هوة ايديولوجية كبيرة بيننا وبين ولكنها لم تمنعنا من التعاون معه في المجلس النيابي أو ولكن "يا بدنا دولة أو ما بدنا".



واعتبر أن "خارطة الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية وتحرير الأراضي المحتلة من هي أن تُبلِغ الدولة اللبنانية بنيّتها تنفيذ ما تعهّدت به في اتفاق وقف إطلاق النار ضمن مهلة تحددها الحكومة. في المقابل، تطلب من إلزام بتنفيذ الشق المتعلق بها. هناك فرصة حقيقية للبنان، لكنها لن تستمر إلى الأبد"، موضخًا أنّه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فالعدو سيواصل اعتداءاته اليومية على . والمخرج الوحيد هو تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية".



أردف: "الجيش اللبناني هو من يضع استراتيجية الأمن الوطني، يضعها ويطرحها على حيث تُناقش ويُصوّت عليها هناك، وليس على طاولة حوار".



وأوضح جعجع أنّه "لسنا بحاجة لأكثر من 6 أشهر ليسلم حزب الله سلاحه على أن يبدأ حواره مباشرة مع رئيس الجمهورية لتنفيذ هذا الأمر. وبرأيي، إن الخطوات التي قام بها والحكومة الحالية ليست مثالية ولكنها خطوات جيدة "ومش قليلة" في ظل كل الظروف التي تعمل فيها الدولة".



وأكد أن "المواجهة مستمرة بأشكال وظروف مختلفة للوصول إلى دولة فعلية في ، من نيسان 1975 إلى نيسان 1994 إلى اليوم".



وعن لقائه بالمبعوثة الأميركية ، كشف جعجع أنه "قلت لأورتاغوس إنّ مطلبنا هو أن نعيش في دولة، وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب إسرائيل من الجنوب".



وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، فأوضح أنّه "نحاول الوصول الى صيغة لحفظ التوازن في انتخابات بلدية بيروت وفي جونية متحالفون مع البون وافرام والخازن".



وأعتبر أن "لا فيتو على "الحريرية السياسية"، وبشأن انتخابات بلدية بيروت، هناك منطلق أساسي وهو المناصفة، وإذا لم تتحقق فسنذهب إلى قانون بلدي آخر. ومن هذا المنطلق بدأنا، تحديدًا في بيروت، بالاتصال بالتيار الوطني الحر وحزب الكتائب وباقي الأحزاب للتعاون خلف لائحة واحدة. في المقابل، يقوم النائب فؤاد مخزومي بالعمل نفسه مع بعض الأفرقاء".



تابع: "القانون الانتخابي النيابي الحالي هو الأفضل، بين كل ما طُرح، لتحقيق المناصفة، وهناك نقطة واحدة بحاجة للتعديل وهي اقتراع المغتربين، بالإضافة إلى بعض التعديلات اللوجستية مثل الميغاسنتر وغيرها".



