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لبنان

خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:26
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تلقف المجتمع الصيداوي بايجابية قرار  الصيدلي الشاب عمر محمد مرجان خوض الانتخابات البلدية في مدينة صيدا، ما يساهم في ادخال دم جديد على العمل البلدي.
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 ووفق ما يقول المعنيون في العمل البلدي في المدينة فان الصيدلي الشاب اعد مشروعا انمائيا  طموحا للمدينة  التي تعاني منذ سنوات نكبة موصوفة على صعيد العمل  البلدي والبيئة والتنمية، وسيطل به على المجتمع الصيداوي قريبا جدا.
 
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