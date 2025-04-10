خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية

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تلقف المجتمع الصيداوي بايجابية قرار الصيدلي الشاب عمر خوض في مدينة ، ما يساهم في ادخال دم جديد على .ووفق ما يقول المعنيون في في المدينة فان الصيدلي الشاب اعد مشروعا انمائيا طموحا للمدينة التي تعاني منذ سنوات نكبة موصوفة على صعيد العمل البلدي والبيئة والتنمية، وسيطل به على المجتمع الصيداوي قريبا جدا.