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لبنان
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
Lebanon 24
10-04-2025
|
15:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد حريق اندلع داخل مطعم "ع.م" في
مدينة الميناء
–
كورنيش البحر
في
طرابلس
.
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وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون وقوع أي إصابات بشرية.
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