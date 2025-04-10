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لبنان

في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد حريق اندلع داخل مطعم "ع.م" في مدينة الميناءكورنيش البحر في طرابلس.
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وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون وقوع أي إصابات بشرية. 
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