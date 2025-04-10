كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته

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انتشر عبر مواقع الاجتماعي خبر يزعم ان رئيس الحكومة تحدث عن تأجيل والاختيارية، لاسباب مختلفة وسط معطيات تشير الى "تمديد تقني لا يتعدى شهر ايلول المقبل".فريق" فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع المكتب الاعلامي للرئيس سلام ، الذي اكد "عدم صحة الخبر" . (الوكالة الوطنية)