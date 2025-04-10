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لبنان

كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته

Lebanon 24
10-04-2025 | 16:21
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انتشر عبر مواقع الاجتماعي خبر يزعم ان رئيس الحكومة نواف سلام تحدث عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، لاسباب مختلفة وسط معطيات تشير الى "تمديد تقني لا يتعدى شهر ايلول المقبل".
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فريق" فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع المكتب الاعلامي للرئيس سلام ، الذي اكد "عدم صحة الخبر" . (الوكالة الوطنية)
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