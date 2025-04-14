بيضون: رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية علقت الإضراب

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "بعد التواصل مع العاملين في وتعاون من قبل وزيرة التربية ورئيس ، أعلنت التنفيذية للرابطة تعليق الإضراب الحالي بعد تحقيق تقدم في العديد من المطالب". (الوكالة الوطنية)

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