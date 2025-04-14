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لبنان

بيضون: رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية علقت الإضراب

Lebanon 24
14-04-2025 | 11:31
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كتب النائب أشرف بيضون عبر حسابه على منصة "اكس": "بعد التواصل مع رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية وتعاون مشكور من قبل وزيرة التربية ورئيس الجامعة اللبنانية، أعلنت الهيئة التنفيذية للرابطة تعليق الإضراب الحالي بعد تحقيق تقدم في العديد من المطالب". (الوكالة الوطنية)
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