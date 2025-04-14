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لبنان

بعد حادثة الجيش في الجنوب.. بيانٌ من رئيس الجمهورية

Lebanon 24
14-04-2025 | 11:53
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أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون عن ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب.
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وفي بيان له، اليوم الإثنين، قال عون: "مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701".
وأكد عون أنَّ "هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً ان المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على امنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية".
 
 
وفي ختام البيان، قدم الرئيس عون تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
 
 
 
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