بعد حادثة الجيش في الجنوب.. بيانٌ من رئيس الجمهورية

أعرب رئيس الجمهورية عون عن ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في في الجنوب.

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وفي بيان له، اليوم الإثنين، قال عون: "مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701".

وأكد عون أنَّ " هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً ان تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على امنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض ".

وفي ختام البيان، قدم تعازيه إلى العماد بالعسكري وتمنى العاجل للجرحى.