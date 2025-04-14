Advertisement

لبنان

المكتب الإعلامي لوزير الخارجية: زيارة الوفد اللبناني برئاسة سلام إلى سوريا إيجابية

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1347397-638802547135176203.png
Doc-P-1347397-638802547135176203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن "المحادثات خلال زيارة الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى سوريا كانت إيجابية وبناءة، تناولت الملفات العالقة منذ زمن بين البلدين، وفي مقدمها ترسيم الحدود وضبطها، ملف اللبنانيين المفقودين، ملف الموقوفين في السجون اللبنانية، ملف النازحين السوريين، مصير المجلس  الأعلى اللبناني - السوري وإعادة النظر بمعاهدات الأخوة والتعاون بين البلدين". (الوكالة الوطنية
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل زيارة الوفد الأمنيّ برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا بطلب من السلطات السورية (lbci)
lebanon 24
15/04/2025 08:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الاعلامي لميقاتي عن ادعاء غادة عون: يبقى القضاء النزيه هو المرجع ومعه الرأي العام اللبناني
lebanon 24
15/04/2025 08:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأناضول: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية
lebanon 24
15/04/2025 08:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بطلب من دمشق.. تأجيل زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى سوريا
lebanon 24
15/04/2025 08:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-04-15
00:33 | 2025-04-15
22:58 | 2025-04-14
22:53 | 2025-04-14
22:46 | 2025-04-14
22:33 | 2025-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24