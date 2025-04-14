المكتب الإعلامي لوزير الخارجية: زيارة الوفد اللبناني برئاسة سلام إلى سوريا إيجابية

أعلن الخارجية والمغتربين أن "المحادثات خلال زيارة الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة يوسف رجي، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، إلى كانت إيجابية وبناءة، تناولت الملفات العالقة منذ زمن بين ، وفي مقدمها ترسيم الحدود وضبطها، ملف اللبنانيين المفقودين، ملف الموقوفين في ، ملف السوريين، مصير المجلس الأعلى اللبناني - السوري وإعادة النظر بمعاهدات والتعاون بين البلدين". (الوكالة الوطنية

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