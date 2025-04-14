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لبنان

غادرت منزلها الزوجي في طرابلس ولم تعُد... هل شاهدتم "نوال"؟

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:16
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
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نوال خالد عبدلِه (مواليد عام 2002، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 10-4-2025، منزلها الزوجي الكائن في محلّة الميناء- طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 616985-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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