غادرت منزلها الزوجي في طرابلس ولم تعُد... هل شاهدتم "نوال"؟

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:عبدلِه (مواليد عام 2002، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 10-4-2025، منزلها الزوجي الكائن في محلّة الميناء- ، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 616985-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.