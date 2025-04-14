جعجع: زمن الاستقواء انتهى!

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تابع :"لبنان اليوم يدحرج ويقول لكل مَن يبحث عن وطن "انا هنا واتحرر من الفساد والظلم والتسيّب" وزمن الاستقواء انتهى كما زمن خطف الوطن و"ما بيصح الا الصحيح".أضاف: "لم يتزعزع يوماً إيماننا رغم الاضطهادات والاستشهاد والقمع ولم نسمح للخوف بتكبيل ارادتنا ونعد الجميع بلبنان جديد لم نفقد يوماً ايماننا به ونضالنا من أجله في أصعب الأيام".ولبعض الخائفين والرماديين والمشككين، قال جعجع:"كما صمدنا وصبرنا على مدى السنين "راح الكثير وما بقي إلا القليل".