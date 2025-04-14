التربية أعلنت تعديل مواعيد لقاءات مبرمجة مع كرامي

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أعلنت في بيان، "تعديل مواعيد اللقاءات التربوية المبرمجة مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ، لتصبح بحسب الترتيب الآتي :يتم ضم الذي كان مخصصا لمحافظة إلى الموعد المحدد لمحافظة الجنوبي في ١٦/٤/٢٠٢٥ .يتم ضم الموعد الذي كان مخصصا لمحافظة ، إلى الموعد المحدد لمحافظة في ٧/٥/٢٠٢٤". (الوكالة الوطنية)