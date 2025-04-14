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لبنان

التربية أعلنت تعديل مواعيد لقاءات مبرمجة مع كرامي

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:25
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "تعديل مواعيد اللقاءات التربوية المبرمجة مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، لتصبح بحسب الترتيب الآتي :
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يتم ضم الموعد الذي كان مخصصا لمحافظة النبطية إلى الموعد المحدد لمحافظة لبنان الجنوبي في ١٦/٤/٢٠٢٥ . 

يتم ضم الموعد الذي كان مخصصا لمحافظة بعلبك الهرمل ، إلى الموعد المحدد لمحافظة البقاع في ٧/٥/٢٠٢٤". (الوكالة الوطنية)
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