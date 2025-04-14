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لبنان

بيان من وزارة التنمية الادارية .. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:50
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اعلن مكتب الاعلام في وزارة التنمية الادارية في بيان، انه "أغلق في 8 نيسان الحالي باب الترشح لوظائف رئيس(ة) مجلس الإنماء والإعمار، نائب (ة) الرئيس، أمين (ة) عام المجلس، أعضاء مجلس الإدارة، ومفوض (ة) الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
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وفي الوقت نفسه، تمّ إطلاق وظائف الهيئة الناظمة للإتصالات. ويعمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على إطلاق باب الترشح في المستقبل القريب لكل من الهيئة الناظمة للطيران المدني، الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، هيئة أوجيرو، ومجلس إدارة تلفزيون لبنان.

يشار الى ان أنّ أعداد المتقدمين (ات) الـ 634 لوظائف مجلس الإنماء والإعمار وردت من مختلف الطوائف اللبنانية، وهذا دليل على ثقة المواطن بآلية التعيينات".

جدول بأعداد المرشحين (ات) لكل وظيفة:

رئيس (ة) مجلس الانماء والاعمار :  100 
نائب رئيس (ة) مجلس الانماء ةالاعمار: 131 
الامين (ة) العام (ة) لمجلس الانماء ةالاعمار:  110 
اعضاء مجلس الادارة: 236 
مفوض (ة) الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار: 57 
المجموع  634 (الوكالة الوطنية)
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