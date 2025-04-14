بيان من وزارة التنمية الادارية .. هذا ما جاء فيه

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اعلن مكتب الاعلام في الادارية في بيان، انه "أغلق في 8 نيسان الحالي باب الترشح لوظائف رئيس(ة) ، نائب (ة) الرئيس، أمين (ة) عام المجلس، أعضاء ، ومفوض (ة) الحكومة لدى والإعمار.وفي الوقت نفسه، تمّ إطلاق وظائف الناظمة للإتصالات. ويعمل لشؤون على إطلاق باب الترشح في القريب لكل من الهيئة الناظمة للطيران المدني، لتنظيم قطاع الكهرباء، ، ومجلس إدارة تلفزيون .يشار الى ان أنّ أعداد المتقدمين (ات) الـ 634 لوظائف مجلس الإنماء والإعمار وردت من مختلف الطوائف ، وهذا دليل على ثقة المواطن بآلية التعيينات".جدول بأعداد المرشحين (ات) لكل وظيفة:رئيس (ة) مجلس الانماء والاعمار : 100(ة) مجلس الانماء ةالاعمار: 131الامين (ة) العام (ة) لمجلس الانماء ةالاعمار: 110مجلس : 236(ة) الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار: 57المجموع 634 (الوكالة الوطنية)