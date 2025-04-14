نهاد المشنوق إلى التحقيق.. هذا موعد الجلسة

تبلغ السابق ، اليوم الإثنين، بموعد جلسة استجوابه أمام العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي .

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وتحدّدت الجلسة يوم الخميس المُقبل عند الساعة الـ10 في قصر عدل بيروت.