Advertisement

لبنان

نهاد المشنوق إلى التحقيق.. هذا موعد الجلسة

Lebanon 24
14-04-2025 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1347415-638802573413553205.jpg
Doc-P-1347415-638802573413553205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبلغ وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، بموعد جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
Advertisement
 
وتحدّدت الجلسة يوم الخميس المُقبل عند الساعة الـ10 صباحاً في قصر عدل بيروت.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل
lebanon 24
15/04/2025 08:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك.. عُثر عليه مشنوقا
lebanon 24
15/04/2025 08:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يُحدد موعد استئناف جلسة مناقشة البيان الوزاري
lebanon 24
15/04/2025 08:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا موعد المواجهة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسبانيّ
lebanon 24
15/04/2025 08:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-04-15
00:33 | 2025-04-15
22:58 | 2025-04-14
22:53 | 2025-04-14
22:46 | 2025-04-14
22:33 | 2025-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24