الصدي استقبل السفير الهولندي وعرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي ملف الصرف الصحي في زحلة

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التقى والمياه جو الصدي قسم التعاون في سيريل ديولاين، على رأس وفد ضم مديري مشروعين في إيفانكا تودوروفا وستيفانو بانيغيتي، الاقتصادي في البعثة جيمي البسوسي، خبيرين من وسايمون ستون.وتناول البحث عمل البعثة في والمشاريع التي تنفذها. كما تطرق المجتمعون إلى ملف الصحي في .وكذلك، عرض الصدي مع السفير الولندي فرانك العلاقات الثنائية بين وسبل تعزيزها. (الوكالة الوطنية)