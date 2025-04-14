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لبنان

الجيش ينعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:11
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تنعى قيادة الجيشمديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور، وفيما يلي نبذة عن حياته:
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- من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ وادي خالدعكار.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٠٠٨/٢/٢٦.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدان.
(تحدد مراسم التشيع لاحقًا)


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