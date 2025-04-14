الجيش ينعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم

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- من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ – .- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٠٠٨/٢/٢٦.- حائز على تنويه العماد وتهنئته عدة .- متأهل وله ولدان.(تحدد مراسم لاحقًا)