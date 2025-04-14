اللواء عبد الله عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي

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استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، ماغرو على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل السيد عضو لتخصيص الاعتمادات الخارجية في على رأس وفد من السفارة الأميركية، وتناول البحث سُبل دعم مؤسسة ، والأوضاع العامة في . وجرى اللقاء بحضور رئيس شعبة . (الوكالة الوطنية)