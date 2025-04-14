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لبنان

اللواء عبد الله عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:26
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو  على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل السيد عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف على رأس وفد من السفارة الأميركية، وتناول البحث سُبل دعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي، والأوضاع العامة في لبنان. وجرى اللقاء بحضور العميد علي سكينة رئيس شعبة المعلوماتية. (الوكالة الوطنية)
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