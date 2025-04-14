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لبنان

"حراك سعودي" جديد بين لبنان وسوريا.. هذه آخر المعطيات

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:02
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان يسعى لعقد لقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة من أجل بحث ملف الحدود والمخدرات وتعديل إتفاق المحكومين بين لبنان وسوريا.
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وذكرت القناة أنَّ الأمير السعودي سيلتقي كتلاً سياسية في بيروت يوم الثلاثاء قبيل مغادرته لبنان.
 
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