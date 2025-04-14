"حراك سعودي" جديد بين لبنان وسوريا.. هذه آخر المعطيات

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ الموفد السعودي الأمير يسعى لعقد لقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري مرهف من أجل بحث ملف الحدود والمخدرات وتعديل إتفاق المحكومين بين وسوريا.

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وذكرت القناة أنَّ الأمير السعودي سيلتقي كتلاً سياسية في بيروت يوم الثلاثاء قبيل مغادرته لبنان.