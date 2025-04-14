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لبنان

أقدم 4 مدن مأهولة في التاريخ.. مدينة لبنانية في الصدارة!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-04-2025 | 14:18
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على مدى التاريخ تأسست آلاف المدن التي استوطنها البشر ثم هجروها لسبب ما، لكن بعض تلك المدن التاريخية حافظ على شعلة الحياة فيها واستمرت منذ تأسيسها حتى الآن. 
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أقدم 4 مدن في العالم:

أريحا في فلسطين
تتصدر مدينة أريحا في فلسطين قائمة أكثر المدن ذكرًا في كتب التاريخ، فقد جرى العثور فيها على أدلة أثرية تعود لسنة 11000 قبل الميلاد. ممّا جعلها من أقدم مدن العالم ومن أكثر المدن عراقة، على الرغم مما تعرضت له من أحداث قاسية عبر التاريخ.
ترشيح مدينة أريحا <a class='entities-links' href='/entity/1060018808/الفلسطينية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الفلسطينية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الفلسطينية&id=10232&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الفلسطينية</a> لتكون ضمن التراث العالمي - الموقع الرسمي لجريدة <a class='entities-links' href='/entity/3478833693/عمان/ar/1?utm_term=PublicFigures-عمان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عمان&id=394218&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عمان</a>


حلب في سورية
أقدم مدن العالم هي مدينة حلب التي يعود تاريخ حضارتها إلى 12200 سنة قبل الميلاد.
اكتسبت حلب شهرة عالمية نظرًا لتنازع العديد من الحضارات والشعوب على امتلاكها، وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي على مفترق للطرق التجارية القديمة، ممّا جعلها من أقدم مدن العالم التي شهدت تنوعًا حضاريًا متتاليًا. فقد وقعت تحت سيطرة المغول والآشوريين والمماليك والعثمانيين وغيرهم من الحضارات ضمن فترات متباعدة من الزمن.
تعليقات حول ‪Aleppo Town Centre‬ - حلب, <a class='entities-links' href='/entity/1070170898/سوريا/ar/1?utm_term=PublicFigures-سوريا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-سوريا&id=11981&catid=0&pagetype=PublicFigures'>سوريا</a> - Tripadvisor
دمشق في سوريا
تمكن العلماء من إثبات أن مدينة دمشق تمتلك آثارًا تعود لسنة 10000 قبل الميلاد، ما أعطى برهانًا واضحًا على أنها كانت مهدًا للكثير من المدن والحضارات القديمة المتعاقبة.
وتتميز دمشق بأنها ضمت حضارات دينية مختلفة أيضًا، حيث نرى العديد من الآثار الدينية الباقية إلى يومنا هذا شاهدة على ذلك مثل المسجد الأموي والذي يعتبر من أقدم المساجد حول العالم.
سوريا.. <a class='entities-links' href='/entity/2275682912/اقتصاد/ar/1?utm_term=PublicFigures-اقتصاد&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-اقتصاد&id=217249&catid=0&pagetype=PublicFigures'>اقتصاد</a> متردٍ يواجه أزمات <a class='entities-links' href='/entity/118215/عاصفة/ar/1?utm_term=PublicFigures-عاصفة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عاصفة&id=33878&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عاصفة</a>
جبيل في لبنان
ترتبط جبيل (بيبلوس) ارتباطا وثيقاً بانتشار الأبجدية الفينيقية، إذ تمّ اكتشاف أصل الأبجدية المعاصرة مع أقدم نقش فينيقي محفور على تابوت أحيرام . تعتبر جبيل من أقدم المدن المأهولة في العالم، ومن المدن القليلة التي بقيت مأهولة منذ إنشائها حتى اليوم، اختيرت عاصمة للسياحة العربية عام 2016.
بينما يقول المؤرخون إن الصيادين هم من بنوا المدينة قرب الشاطئ، تقول الأسطورة التي استمد منها اسم المدينة إن الإله إيل -كبير الآلهة عند الكنعانيين- هو من أسسها حيث وفرة الينابيع، فكانت تسمية جبيل اختصارا لـ"جب إيل" أي نبع الإله إيل.
أفضل 8 أنشطة في مدينة جبيل لبنان
المصدر: "رصد" لبنان 24
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