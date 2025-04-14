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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"الجولة الأولى من محادثات عمان الأميركية-الايرانية إنتهت بإشاعة أجواء إيجابية وبإتفاق على عقد جولة ثانية السبت المقبل في روما في ضوء اعلان الخارجية الايطالية الموافقة على طلب واشنطن وطهران استضافتهاادارة ترامب راضية عن نتائج الجولة الأولى وقالت انها سارت وفقا للخطة الموضوعة وحققت هدفها المتمثل في شكل المحادثات من غير مباشرة إلى مباشرة.في المقابل اعتبرت الخارجية الايرانية أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نتائج الجولة الاولى لأن الطرفين لم يدخلا في التفاصيل بعد وشددت على ان مواقف واشنطن المتناقضة هي السبب الذي يدفع طهران للحوار بشكل غير مباشر.داخليا وبشكل مباشر أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف أن مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتما لمصلحة قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي.واليوم يمم رئيس الحكومة نواف سلام وجهه شطر دمشق على رأس وفد وزاري والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع مؤكدا ان الزيارة ستساهم في فتح صفحة جديدة بين على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون .على خط الاستحقاق الانتخابي البلدي أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تعديل القانون أصبح مستبعدا نظرا إلى ضيق الوقت ومجرد الدخول في تعديل القانون سيؤدي حكما إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية وقال: نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق.وفي الجنوب يواصل جيش الإحتلال خروقاته للقرارات الدولية واعتداءاته على القرى حيث عمد ليلا الى استهداف قطمون بقذائف مدفعية وقام بإلقاء قنابل مضيئة في اجواء بلدتي رميش ويارون وصباحا تقدم جنود جيش العدو بسيارات مدنية وعسكرية باتجاه ضفاف نهر الوزاني وأطلقوا منذ بعض الوقت رشقات نارية وقاموا بتمشيط أطراف بلدة علما الشعب وسط تحليق للطيران الإستطلاعي في الأجواء.وفي وادي العزية استشهد عنصر في الجيش اللبناني واصيب آخرون بعد انفجار جسم من مخلفات العدوان الأخير أثناء قيام وحدة الهندسة في الجيش بمعاينته.مقدمة الـ "أم تي في"بين دمشق وبيروت تنقل الحدث اليوم. في الظاهر الحدثان منفصلان، لكنهما في العمق يتكاملان. ففي العاصمة السورية بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس السوري احمد الشرع العلاقات بين البلدين، وتحديدا القضايا المعلقة عمدا بين البلدين طيلة عهدي حافظ وبشار الاسد في ، وكانت المباحثات ايجابية جدا.وقبل وصول سلام الى عاصمة الامويين، وصل الى بيروت الموفد السعودي المكلف الملف اللبناني الامير يزيد بن فرحان، وقد التقى رئيس الجمهورية على ان يستكمل لقاءاته مع بقية المسؤولين وفي طليعتهم رئيس الحكومة.وعلم ان بن فرحان سيركز في زيارته على امرين: متابعة تطورات المنطقة وانعكاساتها على لبنان، وملف العلاقات اللبنانية- ، الذي سيبحث بن فرحان تفاصيله في ضوء نتائج زيارة رئيس الحكومة الى العاصمة السورية.توازيا، ملف سلاح موضوع للبحث، وإن تحت نار هادئة. فالرئيس جوزف عون اكد ان قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ، وان تنفيذه يكون بالحوار وبعيدا من القوة. وفي هذا الاطار علم ان البحث بين فريق رئيس الجمهورية والحزب يتم الان من خلال ممثلين 2، لكن الحوار غير المباشر سيتحول قريبا حوارا مباشرا بين الرئيس وبين الحزب.فهل ينجح الرهان على تسليم الحزب سلاحه بالتراضي ومن دون ممانعة، ام ان الحزب ، ولاسباب كثيرة، سيمتنع في لحظة الحقيقة عن تسليم سلاحه؟انه السؤال المحوري الذي لا اجابة نهائية عنه حتى اللحظة، علما ان ثمة من يؤكد وجود جناحين في حزب الله . فالجناح العسكري لا يريد تسليم السلاح، فيما الجناح السياسي اضحى مقتنعا بالامر.مقدمة الـ "أو تي في"ما عدا بعض الشعارات والمشهديات والإطلالات، مضت ذكرى نصف قرن على حرب لبنان أمس كأنها لم تكن، وفي اليوم التالي، عادت حليمة السياسة اللبنانية إلى عادتها القديمة، في مجافاة قيام الدولة.فالبعض الأول من المسؤولين عاد الى نغمة الوعود غير القابلة للتنفيذ.والبعض الثاني، عاد الى منطق اللجان، في معالجة قضية إنسانية محورية كمأساة المفقودين.والبعض الثالث، عاد الى التذرع بالوقت لتجنب الحلول الجذرية لمشكلات فعلية.اما الناس، فثلاث فئات:فئة أولى، يئست من أي حل، فانصرفت إلى حياتها اليومية، غير عابئة بالشأن العام، إلا بما يعنيها مباشرة في اليوميات.فئة ثانية، تتلهى بالقشور، فتمالح هذا الزعيم، وتساير ذاك، وجل طموحها دائما، منفعة شخصية من هنا، وخدمة خاصة من هناك، ومنها بعض المتنافسين في الزواريب والاحياء في الاستحقاق البلدي والاختياري القادم.أما الفئة الثالثة، فتضم المصرين على المواجهة مهما كلف الأمر، والمثابرين في التصدي لكل أشكال الانحراف السياسي والإعلامي، وهي فئة عابرة للقوى السياسية ومختلف فئات المجتمع ومكوناته. وفي هذا الاطار، يصب المؤتمر الصحافي الذي يعقده الخامسة والنصف من عصر الغد رئيس النائب جبران باسيل، بمشاركة رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني وعضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل تحت عنوان “ملفات الفساد والقوانين الاصلاحية” والذي تنقله ال او.تي.في. مباشرة على الهواء.مقدمة الـ "أل بي سي"بدأت الحركة فمتى البركة؟ من بيروت إلى دمشق إلى الدوحة ثم إلى واشنطن ، ملفات تتحرك في كل اتجاه، وكأن هناك سباقا مع الوقت، بعد فترة طويلة من ضياع الوقت:الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت، في زيارة مفاجئة، وتكتم على مضمون المباحثات. بن فرحان التقى رئيس الجمهورية، ويلتقي هذا المساء الرئيس نواف سلام إلى مائدة العشاء، بعد عودة الأخير من دمشق، وغدأ يلتقي الرئيس بري.بن فرحان كان التقى بعد الظهر عددا من النواب، ويرجح ان يلتقي وليد جنبلاط قبل لقائه الرئيس نواف سلام.رئيس الحكومة نواف سلام في زيارة رسمية لسوريا، على رأس وفد وزاري، لكنه عقد خلوة مع الرئيس أحمد الشرع دامت لساعتين.أجتماع مالي على قدر كبير من الأهمية في وزارة المال، وفد لبناني مع وفد من صندوق النقد الدولي، قبل أسبوع من مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد.بعيدا من لبنان، تطور سعودي سوري على جانب كبير من الأهمية، فقد أوردت كالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.وتضيف رويترز أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرا إلى أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق، بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.وكانت رويترز قد ذكرت يوم السبت أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ إطاحة الأسد.مقدمة "الجديد"ملفات "بلا حدود" رفعها رئيس الحكومة نواف سلام الى دمشق بمفعول رجعي عن زمن النظام السابق، وفتح اوراقها مع الرئيس السوري احمد الشرع واركان حكومته وعلى قاعدة "حسن الجوار" جرى سيلان القضايا الشائكة وتم استعراضها دفعة واحدة وإحالة بعضها الى لجان مختصة بين البلدين تمهيدا لدرسها.وفي قصر الشعب بحثت عناوين الملفات التي تقدمها الحفاظ على سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض... وهي النزعة السورية الدائمة لآل الاسد على مدى خمسة عقود وقال سلام إنه جرى البحث مع الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولا إلى ترسيم الحدود برا وبحرا كذلك تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة والدول الشقيقة والصديقة.وتوالت الملفات استعراضا من المفقودين اللبنانيين في سوريا، الى الموقوفين السوريين في لبنان.. واستجرار النفط والغاز، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وعودة النازحين وقد وجه الرئيس سلام دعوة الى الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.وقالت مصادر حكومية إن من بين الذين طالب لبنان السلطات السورية بتسليمهم .. المتهمين باغتيال الرئيس بشير الجميل والزعيم كمال جنبلاط.وإذا كانت كل هذه البحوث قد أحيلت إلى اللجان المختصة.. فإن المجلس الإعلى السوري اللبناني وحده لا يحتاج الى لجان، لأنه أثبت عدم فعاليته منذ تشكيله عام واحد وتسعين واللافت ان كل العهود المتعاقبة كانت ترفده بالمال. وهو بات مؤخرا يكلف الخزينة اللبنانية مبلغ ستمئة الف دولار سنويا.زيارة سلام الى سوريا نسق بعض عناوينها مع الامير السعودي يزيد بن فرحان الذي وصل ليلا الى بيروت والتقى رئيس الجمهورية في الصباح الباكر ويعمل بن فرحان بحسب معلومات الجديد على عقد اجتماع ثان بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدة لاستكمال العمل على الملفات الامنية المشتركة.وبعد انجاز المهمة الاولى تجاه سوريا يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى قطر غدا لاجراء محادثات يوم الاربعاء مع المسؤولين القطريين وفي حديث إلى الجزيرة قبيل مغادرته بيروت قال عون إن هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة.وكشف أن الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله لافتا إلى ان تنفيذ قرار حصرية السلاح سيكون بالحوار وبعيدا عن القوة عون قال إن إنجازات الجيش كبيرة، وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضا وهو يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقا ويصادر أسلحة من دون اعتراض من حزب اللهواعتبر ان الحزب واع لمصلحة لبنان، وأن الظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك ولم يكد رئيس الجمهورية يكشف عن اهمية دور الجيش في الجنوب، حتى أعلن عن استشهاد عنصر واصابة ثلاثة اخرين من وحدة المسح المختصة اثناء كشفها لأحد المواقع في منطقة وادي العزية-صور حيث انفجر بها جسم مشبوه وهي رسالة اعتبرها رئيس الجمهورية ثمنا من اثمان بسط سلطة الجنوب، وشهادة جديدة تؤكد مجددا ان المؤسسة تبقى ملاذا آمنا للجميع. (الوكالة الوطنية)