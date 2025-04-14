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لبنان

معلومات جديدة.. هذا ما حصل بين عون و "حزب الله"

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:48
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنه لا اجتماعات بين "حزب الله" ورئاسة الجمهورية بشأن السلاح.
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وأوضحت القناة أن ما يجري حالياً هو تواصل مباشر بين الفريقين بشأن الملف المطروح.
 
من ناحيتها، تحدثت قناة الـ"mtv" عن حصول اجتماعات بين ممثلين عن الرئاسة والحزب للبحث في تسليم السلاح والأصداء إيجابية وتمهّد لمفاوضات مباشرة بين الطرفين.
 
وأوضحت القناة أنَّ "حزب الله لم يضع شروطاً لكنه تحدث عن الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس الذي يحتاج إلى ضغط أميركي".
 
وذكرت الـ"MTV" أنَّ عون متفق مع كلام رئيس حزب "القوات البنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل على عدم جدوى طاولات الحوار قبل حل مسألة تسليم السلاح.
 
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