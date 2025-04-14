معلومات جديدة.. هذا ما حصل بين عون و "حزب الله"

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنه لا اجتماعات بين " " ورئاسة الجمهورية بشأن السلاح.

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وأوضحت القناة أن ما يجري حالياً هو تواصل مباشر بين الفريقين بشأن الملف المطروح.

من ناحيتها، تحدثت قناة الـ" " عن حصول اجتماعات بين ممثلين عن الرئاسة والحزب للبحث في تسليم السلاح والأصداء إيجابية وتمهّد لمفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وأوضحت القناة أنَّ "حزب الله لم يضع شروطاً لكنه تحدث عن للنقاط الخمس الذي يحتاج إلى ضغط أميركي".

وذكرت الـ"MTV" أنَّ عون متفق مع "القوات البنانية" ورئيس حزب " " على عدم جدوى طاولات الحوار قبل حل مسألة تسليم السلاح.