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لبنان

هبة قطرية للجيش!

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:00
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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تسلَّم الجيش الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.
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