من وزير الاقتصاد.. رسالة إلى المودعين

قال إنّ هناك 3 خطوات يجب اتخاذها في أولها رفع السرية المصرفية، وثانيها الإطار القانون التنظيمي الإداري، وثالثها حل .

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ" "، اليوم الإثنين، قال البساط إنَّ " واضح ودقيق ويُحدّد من هي الجهات التي تسمح بالوصول الى المعلومات ومن المستحيل أن يعرف اي شخص ماذا يملك الآخر من أموال في المصرف".

وعن قانون إصلاح وضع المصارف، اعتبر ان "حماية المودع مهمة جداً في القانون وخاصةً صغار المودعين".