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لبنان

من وزير الاقتصاد.. رسالة إلى المودعين

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:32
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قال وزير الاقتصاد عامر البساط إنّ هناك 3 خطوات يجب اتخاذها في لبنان أولها رفع السرية المصرفية، وثانيها الإطار القانون التنظيمي الإداري، وثالثها حل الفجوة المالية.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"lbci"، اليوم الإثنين، قال البساط إنَّ "قانون السرية المصرفية واضح ودقيق ويُحدّد من هي الجهات التي تسمح بالوصول الى المعلومات ومن المستحيل أن يعرف اي شخص ماذا يملك الآخر من أموال في المصرف".
 
وعن قانون إصلاح وضع المصارف، اعتبر ان "حماية المودع مهمة جداً في القانون وخاصةً صغار المودعين".
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