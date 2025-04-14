ايهاب حمادة: حزب الله لن يتخلى عن نقطة قوّته

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علّق عضو كتلة " للمقاومة"، النائب ، في مداخلة اجرتها " "معه، على مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة، في الرسائل المتبادلة مع " "، في شأن حصرية السلاح، معتبرًا أنّ "آلية الحوار في شأن السلاح لا تشكّل طرحًا جديدًا"، وأنّ "موقف الحزب واضح منذ البداية:" السلاح يُناقش فقط في سياق استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة واستقلاله".وشدّد أنّ "حزب الله كان سبّاقًا في وعي المخاطر ، ولن يسلّم نقطة قوّته ليبقى مكشوفًا أمام العدو ".أضاف: " يتحرّك من منطلق حماية لبنان، وليس من موقع الإحراج أو الضعف، منفتحون على أي مسار يعزّز هذه ".وتابع: "من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين، وأما الحديث عن انقسام داخل حزب الله فليس سوى جزء من الحرب النفسيّة ضده".وفي ما يخص الحدود الجنوبية، أشار حمادة إلى أنّ عبّر بوضوح عن عدم الحاجة إلى لجان حوار، بل إلى بالقرار 1701".وسأل: "كيف تحمي أراضيها في ظل الخروقات ؟".وختم بالتأكيد أنّ "لا وثيقة رسميّة تنصّ على وقف إطلاق النار، بل تفاهم غير مباشر رعاه الفرنسيون والأميركيون، وكان أول من خرقه هو الإسرائيلي". (الوكالة الوطنية)