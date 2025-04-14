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لبنان

غادر منزله في جبيل ولم يعد.. نبيل مفقود (صورة)

Lebanon 24
14-04-2025 | 16:11
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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نبيل فؤاد الحاج (مواليد عام 1947، لبناني)
الذي غادر بتاريخ اليوم 14-4-2025، منزله الكائن في بلاط – جبيل على متن سيارة نوع “BYD” لون أبيض، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من مرض الزهايمر والباركينسن.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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