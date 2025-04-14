عون إلى قطر: القرار اتُخذ و "الحزب" واعٍ

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وأعادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللوا» التأكيد أن زيارة الرئيس الى قطر هي لشكر أمير قطر على الدعم الذي قدمه للبنان وما يزال لاسيما في ما خص إنهاء الشغور الرئاسي وبحث العلاقات القطرية وموضوع بعد مشاركة قطر شركة توتال في الشراكة في الكونسورسيوم فضلا عن مساعدات الجيش ومشروع شراء آليات للجيش بتمويل .وكذلك من أن يتناول البحث الوضع في المنطقة والحدود معو وعلم أن المحادثات تتم يوم الأربعاء في الديوان الأميري وسيقيم أمير قطر مأدبة غداء على شرفه رئيس الجمهورية.وعشية زيارته أطلق مواقف بارزة جديدة في حديث لمحطة " "، معلناً أن "احداً لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع ، ولبنان ملتزم مقررات قمة بيروت ومؤتمر ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة الى اتفاق الهدنة عام 1949".وإذ شدّد على أن الجيش مستعد لتحمّل مسؤولية ضبط الحدود، اعتبر "أن " " واعٍ لمصلحة والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وهناك رسائل متبادلة مع "حزب الله" لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة.وكشف "أن الحوار في شأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله" وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً عن القوة"، مؤكداً أننا بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية".وكان الرئيس عون التقى العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الأميركي بول غروف وأبلغه إن «مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي». بدوره، أكد المسؤول الأميركي «استمرار المساعدات الأميركية لدعم لبنان.