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لبنان

ترشيحات وتفاهمات في الشويفات واتصالات لتفادي اي انقلاب على الأعراف

Lebanon 24
14-04-2025 | 22:27
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كتبت" اللواء" انه على صعيد استحقاق الإنتخابات البلدية  والإختيارية ، فإن بعض البلدات مقبل على معارك والبعض الآخر يشق طريقه نحو اللوائح التوافقية.
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وفي مدينة الشويفات، تكثر الترشيحات  للمقاعد الأختيارية من العائلات ولذلك يبرز ضمن العائلة الواحدة أكثر من مرشح،  وهنا تتحدث مصادر مطلعة عبر "اللواء" عن اتصالات تحول دون قيام معارك بين العائلة الواحدة في ما خص التمثيل الدرزي ويبرز التوافق بين حزبي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني على الانتخابات البلدية ، أما لناحية التمثيل المسيحي، فتقول المصادر   أن رئيس الحزب  الديمقراطي اللبناني النائب السابق  الأمير طلال ارسلان أبلغ المعنيين في لقاءات عقدها أنه حريص على المحافظة على التمثيل المسيحي في بلدية الشويفات لناحية وجود ستة أعضاء والمقعد الإختياري المسيحي في العمروسية ، وهذا ما أكدت علية قيادة الاشتراكي أيضا. وعلم أن الأتصالات متواصلة تفاديا لأي انقلابات على الأعراف في هذه المدينة.
 
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