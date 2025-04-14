ترشيحات وتفاهمات في الشويفات واتصالات لتفادي اي انقلاب على الأعراف

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وفي ، تكثر الترشيحات للمقاعد الأختيارية من العائلات ولذلك يبرز ضمن الواحدة أكثر من مرشح، وهنا تتحدث مصادر مطلعة عبر "اللواء" عن اتصالات تحول دون قيام معارك بين العائلة الواحدة في ما خص ويبرز بين حزبي والديمقراطي ، أما لناحية التمثيل المسيحي، فتقول المصادر أن رئيس الحزب اللبناني النائب السابق الأمير أبلغ المعنيين في لقاءات عقدها أنه حريص على المحافظة على التمثيل المسيحي في بلدية لناحية وجود ستة أعضاء والمقعد الإختياري المسيحي في العمروسية ، وهذا ما أكدت علية قيادة الاشتراكي أيضا. وعلم أن الأتصالات متواصلة تفاديا لأي انقلابات على الأعراف في هذه المدينة.