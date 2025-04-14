سباق في زحلة بين لائحتين بلا "التيار"

كتبت" الاخبار": السباق الانتخابي في زحلة بين لائحتين، تضمّ الأولى «القوات» والكتلة برئاسة المهندس غزالة، ويرأس الثانية رئيس البلدية الحالي المهندس أسعد زغيب مدعوماً من النائب ميشال ضاهر وحزب .

ورغم حدّة بين اللائحتين، إلّا أن كلتيهما لم تبادرا إلى التواصل مع والثنائي الشيعي، علماً أن الرئيس كان سابقاً من داعمي رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، قبل إعلان تحالفها مع «القوات».

ويتريّث الحر حتى الساعة في كشف خياراته، وتشير مصادره إلى أنه مارس في أكثر من مناسبة سياسة اليد الممدودة، إلا أنه قوبل بالتهميش. وعُقد أمس لقاء بين زغيب والنائبين سليم عون وميشال ضاهر، بمساعٍ من النائب السابق يوسف المعلوف. وقالت مصادر المجتمعين إن اللقاء كان سلبياً، مع تأكيد زغيب أن لائحته اكتملت ولا مكان فيها للتيار الوطني الحر.

وفيما فضّل عون «عدم الحديث بانتظار اكتمال المشهد الانتخابي، ولدينا خيارات عدة سنعلن عنها في وقتها»، وصف مصدر في ما يجري في المدينة بـ«العصفورية . يريدوننا شغّيلة من دون مقابل.

يريدون أصواتنا، ولكن دون أن يكون لنا أي عضو أو ممثّل، زاعمين أن ذلك سيخسّرهم أصواتاً أخرى». وأكّد المصدر أن «التيار خياراته مع اكتمال عقد اللائحتين. لدينا كفاءات في زحلة وأعضاء مميزون لهم بصماتهم في العمل البلدي والإنمائي».

ما يجري على التيار الوطني الحر من استبعاد وانعدام تواصل، ينسحب على الشيعي الذي يمون على أكثر من 8 آلاف صوت، تجعل الطائفة الشيعية في المرتبة الثالثة من حيث عدد الناخبين. وقد حسم زغيب ترشيح المهندس علي الخطيب على لائحته لقطع الطريق على أي مرشّح تختاره العائلات الشيعية التي يرى زغيب أن لا خيار أمامها سوى التصويت مقابل لائحة «».

في المقابل، تردّد أن «القوات» حسمت تسمية الدكتورة أبو دية مرشّحة عن المقعد الشيعي على لائحتها، والتي سبق أن ترشّحت على لائحة القوات عن المقعد الشيعي في زحلة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

النائب السابق سيزار المعلوف جزم لـ«الأخبار» بأنه لن تكون هناك لائحة ثالثة، مشيراً إلى أن «المشكلة في زحلة ليست في الصراع بين العائلات والأحزاب، فأبناء الأحزاب هم من أبناء العائلات والعكس صحيح، لكنّ المشكلة في التعامل الفوقي الذي تمارسه اللائحتان» تجاه التيار الوطني الحر والثنائي. في غضون ذلك، برز موقف أطلقه راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران إبراهيم الذي طالب بالتوافق في زحلة، مع استبعاد أن تلقى الدعوة آذاناً صاغية في المدينة التي اعتادت اختيار مجالس بلدية على نار حامية.