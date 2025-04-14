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لبنان
موقف مرتقب للحريري في الساعات المقبلة
Lebanon 24
14-04-2025
|
22:53
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كتبت جويل بو يونس في" الديار": فوجئ المتابعون لحراك
الرئيس سعد الحريري
كما النواب والدائرة اللصيقة به بمعلومات تفيد على ابواب الانتخابات البلدية التي حددت اولا في 4
ايار
، بان
الحريري
قد يبدل رأيه ويعزف عن خوض الاستحقاق البلدي، وسط البلبلة السائدة حول مصير المناصفة في بلدية بيروت التي تضم 24 عضوا مناصفة بين
المسلمين
والمسيحيين بموجب العرف لا النص القانوني، ووسط الهواجس بالاخلال بهذا التوازن الطائفي، في ظل غلبة
الصوت
المسلم
على الصوت المسيحي، والتي شكلت هاجس النواب البيارتة
فراح
بعضهم يطالب باللوائح المقفلة كحل وسط وبعضهم الاخر بتأجيل الاستحقاق البلدي الى ان اطاح
الرئيس بري
بكل ما يدور ببال البعض حول امكان الدفع باتجاه اللوائح المقفلة او تأجيل الاستحقاق معلنا في حديث صحافي ان ضيق الوقت يحول دون تعديل قانون انتخاب البلديات بلبنان
ونحن
من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق". مشددا على وجوب الحفاظ على المناصفة في بيروت وتوفير
الحماية
لها عبر قيام أوسع
تحالف
في ضوء عزوف
تيار
المستقبل
عن خوض الانتخابات البلدية، وهذا ما توارد إلينا".
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هذا التلميح للرئيس
بري
عن عزوف المستقبل ، تعلق عليه مصادر مطلعة على جو المستقبل عبر الديار فتشير الى ان كوادر
التيار
الازرق لا تزال تنتظر جواب الحريري حول خوضه الاستحقاق من عدمه وان اي شيء رسمي لم يصلهم بعد فالحريري لم يقل كلمته بعد".
لا تخفي المصادر انها لمست جوا غير مريح في الفترة الاخيرة يؤشر الى متغير ما قد يكون دفع سعد لتعديل قراره دون الكشف عما قد يكون السبب وراء ما يدور ببال الحريري.
علما ان معلومات الديار من مصادر موثوقة تؤكد ان بهية الحريري التي كان الرئيس
سعد الحريري
قد عزم على تسليمها رئاسة الكتلة وترك "عدة الشغل الانتخابي" بيدها ، كانت بدأت فعلا تعد عدة الانتخابات وتعقد لقاءات مع الفعاليات انطلاقا من
صيدا
وبعدها باتجاه مختلف المناطق حتى ان بعض من التقتهم الحريري كان اكد انه بحث معها بالتحالفات الممكنة للمستقبل لكن المصادر لفتت الى كلمة سر قد تكون بلغت اذان سعد لردعه عن تعلق العمل السياسي باعتبار ان "هذا الوقت لم يحن بعد ليحقق مقولته"كل شي بوقتو حلو" ، ملمحة الى اجواء سعودية لا تحبذ هذه العودة السياسية راهنا.
هذه المصادر تكمل متوقعة ان يصدر بالساعات المقبلة موقف ما اما ببيان او تغريدة يعلن فيها سعد الحريري عدم خوض المستقبل الانتخابات البلدية والبقاء على مسافة واحدة من الجميع ولاسيما العائلات البيروتية.
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