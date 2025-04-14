موقف مرتقب للحريري في الساعات المقبلة

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هذا التلميح للرئيس عن عزوف المستقبل ، تعلق عليه مصادر مطلعة على جو المستقبل عبر الديار فتشير الى ان كوادر الازرق لا تزال تنتظر جواب الحريري حول خوضه الاستحقاق من عدمه وان اي شيء رسمي لم يصلهم بعد فالحريري لم يقل كلمته بعد".لا تخفي المصادر انها لمست جوا غير مريح في الفترة الاخيرة يؤشر الى متغير ما قد يكون دفع سعد لتعديل قراره دون الكشف عما قد يكون السبب وراء ما يدور ببال الحريري.علما ان معلومات الديار من مصادر موثوقة تؤكد ان بهية الحريري التي كان الرئيس قد عزم على تسليمها رئاسة الكتلة وترك "عدة الشغل الانتخابي" بيدها ، كانت بدأت فعلا تعد عدة الانتخابات وتعقد لقاءات مع الفعاليات انطلاقا من وبعدها باتجاه مختلف المناطق حتى ان بعض من التقتهم الحريري كان اكد انه بحث معها بالتحالفات الممكنة للمستقبل لكن المصادر لفتت الى كلمة سر قد تكون بلغت اذان سعد لردعه عن تعلق العمل السياسي باعتبار ان "هذا الوقت لم يحن بعد ليحقق مقولته"كل شي بوقتو حلو" ، ملمحة الى اجواء سعودية لا تحبذ هذه العودة السياسية راهنا.هذه المصادر تكمل متوقعة ان يصدر بالساعات المقبلة موقف ما اما ببيان او تغريدة يعلن فيها سعد الحريري عدم خوض المستقبل الانتخابات البلدية والبقاء على مسافة واحدة من الجميع ولاسيما العائلات البيروتية.