"الحزب" يضبط ساعة السلاح على المفاوضات

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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": لن يتخذ « » أي قرار حاسم يتعلق بسلاحه قبل أن تتبلوَر تماماً نتائج . وأركان الدولة والإيرانيّون والأميركيّون، وحتى الإسرائيليّون،يُدركون ذلك. ولهذا السبب، لجأت الدولة إلى الآلية المسماة «حواراً » مع «الحزب »، رئيس الجمهورية.وفي الواقع، ستُطوَّر هذه الآلية بالتوازي مع تطور آلية المفاوضات الجارية في عُمان، وبالسرعة إيّاها.لقد أعلن الرئيس عن هذه الآلية لطمأنة إلى جدية العمل في هذا الاتجاه، وفاءً لالتزامها احترام القرارات الدولية واتفاق وقف النار. ولذلك، أعلن الرئيس عن الحوار ثم انصرف بهدوء إلى الورشات الأخرى المفتوحة، في مجالات والمال والإدارة وتطبيع علاقات بالعرب والعالم.وفي تقدير أركان الحكم، أنّ «الحوار » حول السلاح سيحقق النتائج المرجوّة شيئاً فشيئاً، لأنّ الجميع مضطرّون للرضوخ تلقائياً إلى الحل. ويبني أركان الحكم تفاؤلهم على اقتناعهم بأنّ النزاع بين والغرب بات عل،ى وشك الانتهاء، باتفاق حول ملف كما حول نفوذها الإقليمي. وهذا ما سينعكس مباشرة على أوضاع «حزب الله » وسائر إيران، فيسهلا لتفاهم معهم.طبعاً، "الحزب" يتمسك بالترابط مع إيران، بالمستوى إياه. فهو يعتمدعلى دعمها في التسليح والتدريب والتمويل. ولا يُخفي القريبون منه هواجسهم من أن يؤدّي الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة إلى إضعاف مستوى الدعم، ما يضطرّه إلى تقديم تنازلات غير مرغوب فيها، تتعلق بالسلاح والامتيازات داخل .وإذا كانت مفاوضات عُمان تتجه إلى اتفاق جديد بين إيران والأميركيِّين في شأن برنامجها النووي، يتضمّن رفع عنها، فمن المرجّح أن تحاول طهران الإفادة من الأرصدة التي سيُفرَج عنها لتدعيم نفوذها الإقليمي، كما فعلت بعد اتفاق فيينا 2015 . وتالياً، هي ستجد الفرصة سانحة لترميم قدرات"حزب الله".وطبيعي أن يُراهن "الحزب" على هذا الاحتمال، فيتعمّد إطالة أمد الحوار مع اركان الحُكم ليكسب الوقت، لعلّ المفاوضات ترسو على هذه النتيجة.