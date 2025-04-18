طرابلس.. إطلاق نار في الهواء بسبب خلاف عائلي

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أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي في محلة شارع اليقار - في مدينة ، حسب مندوبة " ".وأشارت المعلومات إلى أنّ إطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية دفعت المطلق إلى غضبه بهذه الطريقة.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة ويجري العمل على ملاحقة مطلق النار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.