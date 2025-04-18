Advertisement

لبنان

طرابلس.. إطلاق نار في الهواء بسبب خلاف عائلي

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1348965-638805601910733252.png
Doc-P-1348965-638805601910733252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي في محلة شارع اليقار - القبة في مدينة طرابلس، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنّ إطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية دفعت المطلق إلى التعبير عن غضبه بهذه الطريقة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة ويجري العمل على ملاحقة مطلق النار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مواضيع ذات صلة
بسبب خلاف عائلي.. أطلق النار على نفسه!
lebanon 24
18/04/2025 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ بسبب خلافات عائليّة
lebanon 24
18/04/2025 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طعن زوجته بسبب خلافات عائليّة!
lebanon 24
18/04/2025 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. إشكال عائلي وإطلاق نار
lebanon 24
18/04/2025 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-04-18
11:35 | 2025-04-18
11:31 | 2025-04-18
11:06 | 2025-04-18
11:01 | 2025-04-18
11:00 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24