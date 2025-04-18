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لبنان

للمرة الثانية.. مجهول أحرق باصًا في طرابلس

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:05
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أقدم مجهول صباح اليوم على إضرام النار داخل باص معد لتصليح الدراجات النارية على طريق الخناق - طرابلس وفراره الى جهه مجهولة، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان حيث عملت على إخماد النيران والاضرار اقتصرت على الماديات.

ويُذكر أنها المره الثانية في غضون شهرين التي يستهدف فيها هذا الباص.
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