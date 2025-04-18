للمرة الثانية.. مجهول أحرق باصًا في طرابلس

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أقدم مجهول على إضرام النار داخل باص معد لتصليح الدراجات النارية على طريق الخناق - وفراره الى جهه مجهولة، حسب مندوبة " ".وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان حيث عملت على إخماد النيران والاضرار اقتصرت على الماديات.ويُذكر أنها المره الثانية في غضون شهرين التي يستهدف فيها هذا الباص.