أسعار المعمول في عيد الفصح.. بين الحنين إلى الماضي وواقع اليوم

يعتبر عيد الفصح من أهم الأعياد لدى المسيحيين، حيث يجسد روح التجدد والفرح بعد فترة من الصيام والتأمل. ومع اقتراب هذا العيد، تتجلى عادات وتقاليد مميزة تعكس عمق الثقافة اللبنانية، أبرزها تحضير حلوى المعمول. فهذه الحلوى ليست مجرد طعام، بل هي رمز للفرح والتواصل الأسري، حيث تجتمع العائلات في أجواء مليئة بالحب والمشاركة. وفي كل زاوية من زوايا المنازل، تفوح رائحة المعمول الذي يُعدّ بطرق تقليدية وراثية، مما يضفي على العيد طابعاً خاصاً ومميزاً.
بالإضافة إلى المعمول، يُعتبر البيض المسلوق والمزين جزءًا أساسيًا من احتفالات عيد الفصح
. ويرمز البيض إلى الحياة الجديدة والتجديد، وهو يعكس القيامة
أيضًا.
ورغم جمال هذه التقاليد وعمقها الرمزي، تواجه الأسر اللبنانية تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على قدرتها على الاحتفال كما كان الحال في الماضي. ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمكونات اللازمة لتحضير المعمول جعل العديد من الأسر تضطر لتقليل الكميات أو البحث عن بدائل أقل تكلفة
. ومع ذلك، يبقى الإصرار على الحفاظ على هذه التقاليد قويًا بين اللبنانيين الذين يرون فيها بركة
وفرصة للتواصل مع عائلاتهم وأحبائهم.
وخلال جولة لموقع لبنان24
، تم رصد الأسعار الحالية لبعض ضيافات عيد الفصح لهذا العام.
كيلو معمول مشكل يبلغ سعره 18 دولارا، وهو نفس السعر
لكيلو معمول الجوز
. بينما يرتفع سعر كيلو معمول الفستق إلى 22 دولارا، مما يجعله الخيار الأغلى بين الأنواع المتاحة. أما بالنسبة لكيلو معمول التمر، الذي يعتبر الأرخص بين الأصناف المذكورة، فسعره يصل إلى 14 دولارا. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار تشمل النوع المتوسط من المعمول، وقد تختلف من متجر لآخر.
في ما يتعلق بأسعار بيض الشوكولا، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار، فقد سجل سعر الكيلو في محل حلويات معروف حوالى 48 دولارا. ولمن يرغب في توفير بعض الأموال، يمكنه زيارة السوبرماركت حيث يتوفر سعر "وقية" الشوكولا بحوالي 25 دولارا.
أما بالنسبة للملبّس والذي يُعتبر تقليدًا مهمًا خلال العيد، فقد بلغ سعر "الوقية" الواحدة منه 8 دولارات. ومن جهة أخرى، فإن عادة "تفقيس البيض" قد تتراجع لدى عدد من اللبنانيين بعد أن وصل سعر كرتونة البيض إلى 4 دولارات.
في النهاية، تمثل ضيافات عيد الفصح أكثر من مجرد أطباق وحلويات، فإنها تجسيد للثقافة والتراث والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال. ويبقى المعمول والبيض رموزًا قوية تعبر عن الأمل
والتجدد رغم الظروف الصعبة التي قد تواجه العائلات اللبنانية.