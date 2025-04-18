"صفر دولار".. هذا ما قرره مرشحون

يستعين مرشحون للانتخابات البلدية بأشخاص وشركات متخصصة مهمتها الترويج الاعلاميّ لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ وذلك خلال الشهر الجاري الذي يسبق الانتخابات المُقررة خلال شهر أيار المُقبل.



في المُقابل، تبيَّن أنَّ بعض المرشحين أعرضوا تماماً عن تلك الخطوة، معتمدين بشكل خاص على قدراتهم الذاتية وسط الامتناع عن دفع أموالٍ للترويج كي لا يتكبدوا مصاريف إضافية، ما يعني أن معركتهم تجري بـ"أقل كلفة ممكنة" أو بـ"صفر دولار" للاعلانات الالكترونية، خصوصاً إن كانوا لا يضمنون الفوز.

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