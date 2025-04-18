توقيف شخص كان يقود سيارة في انطلياس... قوى الامن تكشف من كان سيلتقي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، وأثناء تنفيذ مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي دوريّات ومهام حفظ أمن ونظام في مناطق مختلفة من ، تمكّنت:بتاريخ 12-04-2025، وفي محلّة ، وبعد أن اشتبه عناصرها يقود سيّارة نوع “نيسان ساني” ذات زجاج حاجب للرؤية، من توقيفه، ويدعى:ط. ك. (مواليد عام 1991، لبناني)وبتفتيشه والسيّارة، : كميّة من المخدّرات، أداة بلاستيكيّة تُستخدم للتّعاطي، مسدّس حربي مع ممشط بداخله /15/ طلقة. وأثناء تفتيشه، ورد اتّصال على هاتفه من شخص طلب منه كميّة مخدّرات، وحدّدا موعد اللّقاء قرب مفرق الفوّار/انطلياس.على الفور، توجّهت دوريّة إلى المكان، ولدى وصولها، تم رصد المشتبه به على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع ” غراند شيروكي”، وعند محاولة توقيفه، لاذ بالفرار (العمل جارٍ لتوقيفه، فيما تمّ ضبط السّيّارة لاحقاً).بتفتيشها، عُثر بداخلها على كميّة من المخدّرات ومبلغ مالي.بتاريخ 15-4-2025، في محلّة الشّيّاح، تمكّنت من توقيف المدعو:ع. ا. (مواليد عام 2005، سوري) على متن درّاجة آليّة نوع GR لون أسود من دون لوحات.بتفتيشه والدّرّاجة، عُثر داخل حقيبة على:كميّة من المخدّراتمبلغ ماليهاتفَين خلويّينأودع الموقوفان والمضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.