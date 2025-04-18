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لبنان

توقيف شخص كان يقود سيارة في انطلياس... قوى الامن تكشف من كان سيلتقي

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:28
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، وأثناء تنفيذ مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي دوريّات ومهام حفظ أمن ونظام في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، تمكّنت:

بتاريخ 12-04-2025، وفي محلّة أنطلياس، وبعد أن اشتبه عناصرها بشخص يقود سيّارة نوع “نيسان ساني” ذات زجاج حاجب للرؤية، من توقيفه، ويدعى:
ط. ك. (مواليد عام 1991، لبناني)
وبتفتيشه والسيّارة، ضبطت: كميّة من المخدّرات، أداة بلاستيكيّة تُستخدم للتّعاطي، مسدّس حربي مع ممشط بداخله /15/ طلقة. وأثناء تفتيشه، ورد اتّصال على هاتفه من شخص طلب منه كميّة مخدّرات، وحدّدا موعد اللّقاء قرب مفرق الفوّار/انطلياس.

على الفور، توجّهت دوريّة إلى المكان، ولدى وصولها، تم رصد المشتبه به على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع ” غراند شيروكي”، وعند محاولة توقيفه، لاذ بالفرار (العمل جارٍ لتوقيفه، فيما تمّ ضبط السّيّارة لاحقاً).

بتفتيشها، عُثر بداخلها على كميّة من المخدّرات ومبلغ مالي.

بتاريخ 15-4-2025، في محلّة الشّيّاح، تمكّنت من توقيف المدعو:
ع. ا. (مواليد عام 2005، سوري) على متن درّاجة آليّة نوع GR لون أسود من دون لوحات.
بتفتيشه والدّرّاجة، عُثر داخل حقيبة على:

كميّة من المخدّرات
مبلغ مالي
هاتفَين خلويّين
أودع الموقوفان والمضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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