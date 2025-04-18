وزير العمل غادر إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

Advertisement

غادر وزير العمل بيروت متوجّهًا إلى ، على رأس وفد ضم اضافة الى مستشاره والدكتورة عن ، ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، للمشاركة في فعاليات الذي يُعقد بمشاركة وزراء العمل العرب وممثلين عن أصحاب العمل والعمّال في .وسيلقي الوزير حيدر كلمة خلال التي تنطلق فعالياته في 19 نيسان، تتناول أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل اللبناني، وسبل التعاون العربي لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.