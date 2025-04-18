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لبنان

وزير العمل غادر إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:18
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 غادر وزير العمل الدكتور محمد حيدر بيروت متوجّهًا إلى القاهرة، على رأس وفد ضم اضافة الى مستشاره فراس زعيتر والدكتورة ايمان خزعل عن وزارة العمل، ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد بمشاركة وزراء العمل العرب وممثلين عن أصحاب العمل والعمّال في الدول العربية.
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وسيلقي الوزير حيدر كلمة لبنان خلال المؤتمر التي تنطلق فعالياته في 19 نيسان، تتناول أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل اللبناني، وسبل التعاون العربي لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
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