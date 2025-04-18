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لبنان

رسامني يجتمع مع منظمة الطيران المدني الدولي في الدوحة

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:21
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو (Salvatore Sciacchitano)، والأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالازار (Juan Carlos Salazar)، على هامش مشاركته في مؤتمر التيسير 2025 (FALC 2025) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
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شارك في الاجتماع كل من المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو لدول الشرق الأوسط السيد محمد أبو بكر فريعة، ومدير إدارة تنمية القدرات والتنفيذ (CDI) في المنظمة السيد خورخي فارغاس (Jorge Vargas)، إلى جانب أعضاء الوفد اللبناني: المدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت المهندس كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، والمستشار القانوني للوزير هادي موسى.

وخُصّص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة الدولية ولبنان، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية لمطار رفيق الحريري الدولي، ورفع مستوى السلامة والتسهيلات، والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تتيحها "الإيكاو" في إطار مبادرتها "عدم ترك أي دولة خلف الركب".

يُذكر أن مؤتمر التيسير 2025 تنظمه "الإيكاو" بمشاركة ممثلين عن 190 دولة، ويُعد من أبرز المنصات الدولية لمناقشة سياسات التسهيل في قطاع الطيران، وتطوير سبل التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.
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