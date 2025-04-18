رسامني يجتمع مع منظمة الطيران المدني الدولي في الدوحة

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس مجلس الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو (Salvatore Sciacchitano)، والأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالازار (Juan Carlos Salazar)، على هامش مشاركته في مؤتمر التيسير 2025 (FALC 2025) المنعقد في العاصمة .شارك في الاجتماع كل من المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو لدول السيد محمد أبو بكر فريعة، ومدير إدارة تنمية القدرات والتنفيذ (CDI) في السيد خورخي فارغاس (Jorge Vargas)، إلى جانب أعضاء الوفد اللبناني: للطيران المدني أمين ، رئيس في بيروت المهندس كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، والمستشار القانوني للوزير موسى.وخُصّص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة الدولية ولبنان، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية لمطار ، ورفع مستوى السلامة والتسهيلات، والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تتيحها "الإيكاو" في إطار مبادرتها "عدم ترك أي دولة خلف الركب".يُذكر أن مؤتمر التيسير 2025 تنظمه "الإيكاو" بمشاركة ممثلين عن 190 دولة، ويُعد من أبرز المنصات الدولية لمناقشة سياسات التسهيل في قطاع الطيران، وتطوير سبل التعاون بين في المنظمة.