عبد المسيح: نسجد بخشوع أمام صليب الرب المتألم حاملين معه آلام لبنان

كتب النائب عبر حسابه الخاص على منصة "أكس": "في الجمعة العظيمة، نسجد بخشوع أمام صليب المتألّم، حاملين معه آلام وجراحه، ونرجو بقيامته المجيدة أن يُولد وطننا من جديد، كما قام هو منتصراً على الموت".

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