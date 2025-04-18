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لبنان

عبد المسيح: نسجد بخشوع أمام صليب الرب المتألم حاملين معه آلام لبنان

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:33
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص  على منصة "أكس":  "في الجمعة العظيمة، نسجد بخشوع أمام صليب الرب المتألّم، حاملين معه آلام لبنان وجراحه، ونرجو بقيامته المجيدة أن يُولد وطننا من جديد، كما قام هو منتصراً على الموت".
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