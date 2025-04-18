مركز عيناتا لجرف الثلوج أنهى أعماله ضمن نطاق محافظة بعلبك - الهرمل

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أعلنت عبر منصة "اكس" أن " لجرف الثلوج أنهى أعماله ضمن نطاق بعلبك– ، فيما تتواصل حالياً الأعمال ضمن نطاق لفتح – ، حيث من المتوقع أن يُعاد أمام جميع السيارات يوم غدٍ ظهراً، أي قبل .وكانت فرق باشرت العمل في هذا المسار منذ صباح يوم الثلاثاء.