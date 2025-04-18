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لبنان

مركز عيناتا لجرف الثلوج أنهى أعماله ضمن نطاق محافظة بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:51
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عبر منصة "اكس" أن "مركز عيناتا لجرف الثلوج أنهى أعماله ضمن نطاق محافظة بعلبك–الهرمل، فيما تتواصل حالياً الأعمال ضمن نطاق محافظة الشمال لفتح طريق عيناتاالأرز، حيث من المتوقع أن يُعاد فتح الطريق أمام جميع السيارات يوم غدٍ ظهراً، أي قبل عيد الفصح
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وكانت فرق الوزارة باشرت العمل في هذا المسار منذ صباح يوم الثلاثاء.
 
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