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لبنان
مركز عيناتا لجرف الثلوج أنهى أعماله ضمن نطاق محافظة بعلبك - الهرمل
Lebanon 24
18-04-2025
|
03:51
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أعلنت
وزارة الأشغال العامة والنقل
عبر منصة "اكس" أن "
مركز عيناتا
لجرف الثلوج أنهى أعماله ضمن نطاق
محافظة
بعلبك–
الهرمل
، فيما تتواصل حالياً الأعمال ضمن نطاق
محافظة الشمال
لفتح
طريق عيناتا
–
الأرز
، حيث من المتوقع أن يُعاد
فتح الطريق
أمام جميع السيارات يوم غدٍ ظهراً، أي قبل
عيد الفصح
.
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وكانت فرق
الوزارة
باشرت العمل في هذا المسار منذ صباح يوم الثلاثاء.
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