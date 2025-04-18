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لبنان

وزارة الصحة: شهيد حصيلة غارة الغازية

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:55
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق صيدا الغازية أدت إلى سقوط شهيد.
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