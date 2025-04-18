أمين سلام هنأ بعيد الفصح

كتب الوزير السابق على منصة "اكس": "أتوجّه بأحرّ التهاني إلى اللبنانيين عامةً، وإلى إخوتنا خاصةً، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد . راجياً أن تحمل هذه الأيام المباركة معها رسالة ومحبة".

Advertisement