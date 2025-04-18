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لبنان

أمين سلام هنأ بعيد الفصح

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:50
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كتب الوزير السابق أمين سلام على منصة "اكس": "أتوجّه بأحرّ التهاني إلى اللبنانيين عامةً، وإلى إخوتنا المسيحيين خاصةً، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد. راجياً أن تحمل هذه الأيام المباركة معها رسالة رجاء ومحبة".
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