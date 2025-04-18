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لبنان

جعجع التقى سفير فرنسا

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:53
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 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
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وتناول البحث آخر المستجدات المحلية والاقليمية والدولية.
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