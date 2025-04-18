جعجع التقى سفير فرنسا

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التقى " " في معراب سفير ، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي ، في حضور عضو التنفيذية النائب السابق إدي ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق والمسؤول في الجهاز .وتناول البحث آخر المستجدات المحلية والاقليمية والدولية.