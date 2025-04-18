مي الخليل: اكتمال التحضيرات لسباق الماراتون الـ 21

كشفت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل
في تصريح الى "الوكالة الوطنية للاعلام
"، عن مشارفة التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون الدولي الـ 21 المقرر
الخميس الأول من أيار المقبل في الواجهة البحرية
للعاصمة بيروت وشوارعها بلوغ القمة
.
وقالت: "حددت الجمعية سقف المشاركة للعداءات والعدائين، وننتظر يوم 20 نيسان موعد إقفال باب التسجيل للإعلان عن الرقم النهائي. وأستطيع القول
منذ الآن ان مشاركة عربية ودولية واسعتين سيشهدهما السباق، الى حضور من عداءات وعدائين من أثيوبيا وكينيا الى العداءة اللبنانية
المحترفة شيرين نجيم بالنسبة الى السباق الرئيسي
البالغة مسافته 42,195 كيلومتراً. في حين أبدى رياضيون أجانب وعرباً رغبتهم بالحضور بصفة فردية، ذلك ان لبنان
لا يزال مدرجا على القائمة الحمراء أمنيا بالنسبة الى الجهات الرياضية
التي تعنى بألعاب القوى وسباقات الماراتون والمسافات الطويل
".
وتابعت مؤسسة الجمعية ورئيستها: "لبنان كله سيكون ضيفاً في السباق الذي يحمل اسمه"، رداً على سؤال عن ضيوف محتملين أسوة بما كانت تشهده السنخ السابقة للسباق لجهة حضور رياضيين عالمين بينهما البريطانية
بوالا رادكليف والاثيوبي هايلي جبري سيراس ورئيس الاتحاد الدولي لألعا بالقوى البريطاني
سيباستيان كو. وتناولت وجود أجواء حماسية وممزية مصاحبة للسباقات التي تقام الى جانب السباق الرئيسي. وشددت على شعار السباق الحالي: "تعوا سوا نركض من البداية الى النهاية"، بما يتضمن من معان وطنية، أبرزها وضع حد لكل الآلام التي مرّ بها وطننا، والانطلاق نحو مسار جديد وبداية جديدة مع العهد
الجديد في البلاد".
وكشفت الخليل لـ"الوكالة" عن زيارة وفد من الجمعية القصر الجمهوري
في بعبدا
في 22 نيسان، للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وإطلاعه على ما تم تحضيره بخصوص السباق، وطلب رعايته الرسمية له.
وردا على سؤال حول تنظيم سباق
ثان للماراتون هذه السنة، قالت الخليل: "سننظم سباقا كبيراً خاصا بالسيدات في 30 تشرين الثاني المقبل، الى تنظيم سباقات أخرى تابعا في المناطق".
ودعت اللبنانيين "الى مواكبة السباق والاحتفال بماراتون بيروت الدولي الذي بات علامة لبنانية عالمية".