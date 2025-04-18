مي الخليل: اكتمال التحضيرات لسباق الماراتون الـ 21

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كشفت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي في تصريح الى "الوكالة "، عن مشارفة التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون الدولي الـ 21 الخميس الأول من أيار المقبل في الواجهة للعاصمة بيروت وشوارعها بلوغ .وقالت: "حددت الجمعية سقف المشاركة للعداءات والعدائين، وننتظر يوم 20 نيسان موعد إقفال باب التسجيل للإعلان عن الرقم النهائي. وأستطيع منذ الآن ان مشاركة عربية ودولية واسعتين سيشهدهما السباق، الى حضور من عداءات وعدائين من أثيوبيا وكينيا الى العداءة المحترفة شيرين نجيم بالنسبة الى السباق البالغة مسافته 42,195 كيلومتراً. في حين أبدى رياضيون أجانب وعرباً رغبتهم بالحضور بصفة فردية، ذلك ان لا يزال مدرجا على القائمة الحمراء أمنيا بالنسبة الى الجهات التي تعنى بألعاب القوى وسباقات الماراتون والمسافات ".وتابعت مؤسسة الجمعية ورئيستها: "لبنان كله سيكون ضيفاً في السباق الذي يحمل اسمه"، رداً على سؤال عن ضيوف محتملين أسوة بما كانت تشهده السنخ السابقة للسباق لجهة حضور رياضيين عالمين بينهما بوالا رادكليف والاثيوبي هايلي جبري سيراس ورئيس الاتحاد الدولي لألعا بالقوى سيباستيان كو. وتناولت وجود أجواء حماسية وممزية مصاحبة للسباقات التي تقام الى جانب السباق الرئيسي. وشددت على شعار السباق الحالي: "تعوا سوا نركض من البداية الى النهاية"، بما يتضمن من معان وطنية، أبرزها وضع حد لكل الآلام التي مرّ بها وطننا، والانطلاق نحو مسار جديد وبداية جديدة مع الجديد في البلاد".وكشفت الخليل لـ"الوكالة" عن زيارة وفد من الجمعية القصر في في 22 نيسان، للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وإطلاعه على ما تم تحضيره بخصوص السباق، وطلب رعايته الرسمية له.وردا على سؤال حول تنظيم ثان للماراتون هذه السنة، قالت الخليل: "سننظم سباقا كبيراً خاصا بالسيدات في 30 تشرين الثاني المقبل، الى تنظيم سباقات أخرى تابعا في المناطق".ودعت اللبنانيين "الى مواكبة السباق والاحتفال بماراتون بيروت الدولي الذي بات علامة لبنانية عالمية".