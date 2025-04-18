Advertisement

لبنان

مي الخليل: اكتمال التحضيرات لسباق الماراتون الـ 21

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1349046-638805744439471286.png
Doc-P-1349046-638805744439471286.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل في تصريح الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن مشارفة التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون الدولي الـ 21 المقرر الخميس الأول من أيار المقبل في الواجهة البحرية للعاصمة بيروت وشوارعها بلوغ القمة.
Advertisement

وقالت: "حددت الجمعية سقف المشاركة للعداءات والعدائين، وننتظر يوم 20 نيسان موعد إقفال باب التسجيل للإعلان عن الرقم النهائي. وأستطيع القول منذ الآن ان مشاركة عربية ودولية واسعتين سيشهدهما السباق، الى حضور من عداءات وعدائين من أثيوبيا وكينيا الى العداءة اللبنانية المحترفة شيرين نجيم بالنسبة الى السباق الرئيسي البالغة مسافته 42,195 كيلومتراً. في حين أبدى رياضيون أجانب وعرباً رغبتهم بالحضور بصفة فردية، ذلك ان لبنان لا يزال مدرجا على القائمة الحمراء أمنيا بالنسبة الى الجهات الرياضية التي تعنى بألعاب القوى وسباقات الماراتون والمسافات الطويل ".

وتابعت مؤسسة الجمعية ورئيستها: "لبنان كله سيكون ضيفاً في السباق الذي يحمل اسمه"، رداً على سؤال عن ضيوف محتملين أسوة بما كانت تشهده السنخ السابقة للسباق لجهة حضور رياضيين عالمين بينهما البريطانية بوالا رادكليف والاثيوبي هايلي جبري سيراس ورئيس الاتحاد الدولي لألعا بالقوى البريطاني سيباستيان كو. وتناولت وجود أجواء حماسية وممزية مصاحبة للسباقات التي تقام الى جانب السباق الرئيسي. وشددت على شعار السباق الحالي: "تعوا سوا نركض من البداية الى النهاية"، بما يتضمن من معان وطنية، أبرزها وضع حد لكل الآلام التي مرّ بها وطننا، والانطلاق نحو مسار جديد وبداية جديدة مع العهد الجديد في البلاد".

وكشفت الخليل لـ"الوكالة" عن زيارة وفد من الجمعية القصر الجمهوري في بعبدا في 22 نيسان، للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وإطلاعه على ما تم تحضيره بخصوص السباق، وطلب رعايته الرسمية له.

وردا على سؤال حول تنظيم سباق ثان للماراتون هذه السنة، قالت الخليل: "سننظم سباقا كبيراً خاصا بالسيدات في 30 تشرين الثاني المقبل، الى تنظيم سباقات أخرى تابعا في المناطق".

ودعت اللبنانيين "الى مواكبة السباق والاحتفال بماراتون بيروت الدولي الذي بات علامة لبنانية عالمية".
مواضيع ذات صلة
"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار
lebanon 24
18/04/2025 19:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات "ماراتون بيروت"
lebanon 24
18/04/2025 19:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إننا ندرك أن اكتمال الإصلاح السياسي يفترض تطبيق وثيقة الوفاق الوطني
lebanon 24
18/04/2025 19:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: اكتمال السيطرة على مناطق جنوب كافوري في الخرطوم بحري
lebanon 24
18/04/2025 19:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-04-18
11:35 | 2025-04-18
11:31 | 2025-04-18
11:06 | 2025-04-18
11:01 | 2025-04-18
11:00 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24