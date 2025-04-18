قانا: مجزرة لا تزال تحدُث… وذاكرة لا تُصالح!

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في قانا، لم تكن المجزرة حادثة عابرة في زمن الحرب، بل كانت نموذجاً صارخاً لعدوانٍ لا يعرف ، ولعقيدةٍ عسكرية تستبيح لتحقّق أهدافها. كانت قانا، ولا تزال، مرآة لماهية هذا العدو؛ كيانٌ يقوم على القتل، ويتنامى على بثّ الرعب، ويفرض وجوده بالدم!منذ سنوات طويلة والذاكرة تنزف. لا يمضي نيسان من دون أن يعود المشهد بكل تفاصيله، أجساد ممزقة في ملجأ ، صرخات أطفال، وعالم يكتفي بالإدانة الباهتة، ثم يصمت.قانا لم تكن لحظة، بل نموذجاً لمسار من الإجرام الذي اعتمده في كل المراحل. فبعد 2006، كان الجنوب اللبناني أيضاً على موعدٍ جديد، العام المُنصرم، مع النيران. بلدات بأكملها سُوّيت بالأرض، أطفال انتُشلت جثثهم من تحت الأنقاض، مناطق قُصفت، وإعلام دولي تلعثم أمام الحقيقة. هو ذاته للعدوّ الذي قصف قانا والمشهد نفسه لا يزال يتكرّر، الفارق الوحيد أنّ العالم صارت أضعف، ودماءنا باتت تُراق في عتمة وسط أصواتٍ تبرّر للقاتل وتُدين الضحية. ولكن في كل هذا الموت، ثمة ما لا يمكن اغتياله؛ الذاكرة. ذاكرتنا التي لا تزال حيّة، تُقاوم التزوير، وترفض النسيان.في ذكرى مجزرة قانا، يجب أن نعيد تثبيت البوصلة، وأن نكتب الحقيقة التي ارتوت بدماء شهدائنا؛ إنّ بيننا وبين هذا العدو بحراً من الدماء، وثأراً طويلاً لا يهدأ بمرور الأيام، وتاريخاً لا يُمحى.قانا لن تُنسى… لأنها لا تزال تحدث.