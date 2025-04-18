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لبنان

توقيف 4 مطلوبين في الميناء

Lebanon 24
18-04-2025 | 05:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توقيف 4 أشخاص في منطقة الميناء في طرابلس، متورطون بجرائم إطلاق نار وسرقة.
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