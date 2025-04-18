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لبنان

صباح اليوم... شعارات وكتابات تُفاجىء سكان مُخيّم البداوي

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:31
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استيقظ أهالي مخيّم البداوي صباح اليوم على شعارات كتبها مجهولون على الجدران وعلى الطرقات، رفضاً للقرار المتّخذ بإغلاق المخيم، والذي تمّ بالتنسيق بين السفارة الفلسطينية والفصائل والجيش.
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