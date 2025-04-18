الفوعاني: المرحلة تتطلب موقفا وطنيا موحدا من الجميع

Advertisement

اعتبر رئيس التنفيذية لحركة "أمل" الفوعاني خلال فكرية لمناسبة مجزرة قانا، أن "العدو الصهيوني مارس وعبر تاريخ من التغول والتوحش منذ أن زرع غصبا في أرض فباتت المجازر وجها حقيقيا لهذا الكيان، وإذا ذكرت الكيان الغاصب يستحضر ناريخ مجازر لا تنتهي وتشهد كل المراحل التاريخية على ذلك منذ العام ١٩٤٨ وحتى اليوم ولاسيما في فلسطين ولبنان حيث باتت قانا نموذجا يتكرر كل يوم حيث أشلاء والشيوخ والنساء والرجال تصفع البشرية على وجه الذل والخنوع والخذلان".وقال: "نأمل أن يكون درب الجلجلة والآلآم هذا العام من فلسطين الى هي درب آمال ومعبراً نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا ، ومحطة للجميع للإيمان إيماناً راسخاً ، بأن الحق لا وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام كما عبر دولة في رسالة الجمعة العظيمة وحلول الفصح المجيد".وتناول الفوعاني الشأن المتصل بالانتخابات البلدية والاختيارية مؤكدا أن " مع خيار العائلات في كل والبلدات وهو استحقاق تنموي ونعتبر انها ليست احجام ونفوذ بل هي تنافس لخدمة الناس، واننا نسعى الى التأكيد دائما أننا ننحاز الى خيارات الناس التي أعطت نموذجا انسانيا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان حيث النموذج اللبناني التعايشي يشكل رسالة حضارية للعالم".وختم مؤكدا أن "الدور الذي يضطلع به دولة الأخ الرئيس في هذه المرحلة يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا من الجميع لمواجهة الكثير من مشاريع استهداف ممنهج للبنان"..