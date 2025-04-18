وزير العدل: لا معلومات دقيقة حول هوية المتورطين في خلية الاردن

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تناول وزير العدل عادل نصّار في مداخلة عبر إذاعة " " آخر التطورات حول ما توصّلت اليه التحقيقات في ملف خلية والتدريبات التي أطلقها بعض أفرادها في "، كاشفاً عن اتصال جرى بينه وبين نظيره ، مؤكداً "استعداد لبنان للتعاون إلى أقصى الحدود مع السلطات لتفكيك أيّ شبكة إرهابية مهما كان مصدرها وعناصرها".ولفت إلى أنه "لا يوجد بعد معلومات متوفّرة ودقيقة تؤكّد تورط لبنانيين في هذه وكيفية دخولها الى لبنان لتلقي التدريبات"، قائلاً "هناك توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع عند توافر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات بما المناسبة".وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد وزير العدل على أنّ "هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أنّ يتمّ التعاون معها بكلّ الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلّق بأيّ شبكة إرهابية".وأوضح أنّ "لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية ".من جهة ثانية، تطرّق نصّار إلى جلسة الأخيرة وما توصّلت إليه بشأن حصرية " " بيد الدولة اللبنانية، كاشفاً أنّ "الاجتماع كان لوضع مجلس الوزراء بصورة تَقدُم هذه العملية في ، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط"، مؤكداً "إصرار الحكومة على حصرية السلاح".وتابع: "طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولا".ورأى أنه "بمعزل عن الإتفاقيات التي أدّت إلى وقف اطلاق النار، فإنّ مصلحة لبنان هي بحصر السلاح لأنّ الدولة اللبنانية وحدها تحمي المواطنين على أراضيها".