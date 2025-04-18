تدابير أمنيّة مُشدّدة لشعبة المعلومات... وتوقيف أكثر من 20 شخصاً

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وشملت الإجراءات إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في كافة الأقضية الشمالية، لا سيما في ، ، ، والبترون. كثّفت في ليل أمس إجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق ، تزامناً مع اقتراب الأعياد، حيث شهدت المناطق الشمالية انتشاراً واسعاً لعناصرها في والبلدات والشوارع الرئيسية.وشملت الإجراءات إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في كافة الأقضية الشمالية، لا سيما في ، ، ، والبترون.

كما أقامت شعبة المعلومات مراكز أمنية أمام الكنائس والأديرة والمطاعم والمجمعات التجارية والنوادي الليلية التي شهدت حركة نشطة من المواطنين.



وقد أسفرت هذه الخطة عن توقيف أكثر من 20 شخصاً بتهم مختلفة، من بينها حيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى توقيف مطلوبين للقضاء بجرائم سابقة، وعدد من السوريين.



