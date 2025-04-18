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لبنان

تدابير أمنيّة مُشدّدة لشعبة المعلومات... وتوقيف أكثر من 20 شخصاً

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:52
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كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليل أمس إجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، تزامناً مع اقتراب الأعياد، حيث شهدت المناطق الشمالية انتشاراً واسعاً لعناصرها في القرى والبلدات والشوارع الرئيسية.
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وشملت الإجراءات إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في كافة الأقضية الشمالية، لا سيما في طرابلس، زغرتا، الكورة، والبترون.
 
كما أقامت شعبة المعلومات مراكز أمنية أمام الكنائس والأديرة والمطاعم والمجمعات التجارية والنوادي الليلية التي شهدت حركة نشطة من المواطنين.

وقد أسفرت هذه الخطة عن توقيف أكثر من 20 شخصاً بتهم مختلفة، من بينها حيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى توقيف مطلوبين للقضاء بجرائم سابقة، وعدد من السوريين.

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