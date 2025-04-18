المطران سويف في رتبة سجدة الصليب في طرابلس: دعوة للتوبة والمغفرة لبناء وطن جديد

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ترأس رئيس أساقفة أبرشية ، المطران يوسف سويف، صلاة ورتبة سجدة لمناسبة يوم الجمعة العظيمة في كنيسة مار مارون بطرابلس. عاونه في الخدمة النائب العام للأبرشية الخورأسقف أنطوان مخائيل، الرعية الخورأسقف ، المونسنيور جوزاف غبش، الأب راشد شويري، والشماس صباغ، في حضور مسؤول العلاقات السياسية في الكتلة الوطنية كميل موراني، نقيبة ماري تراز القوال، مدير في كارلوس عريضة، إلى جانب حشد من الفاعليات السياسية والأمنية والنقابية والقضائية والتربوية والثقافية والبلدية والمخاتير والمؤمنين. وقد خدمت القداس جوقة كنيسة مار مارون.تخلل الزياح حمل نعش المسيح في المحيطة بالكنيسة، حيث سار المؤمنون خلف النعش يتقدمهم المطران والكهنة، وسط قرع الأجراس وارتفاع التراتيل الخاصة بالمناسبة، واختتمت المسيرة في كنيسة مار مارون.في عظته، دعا المطران سويف إلى طي صفحات الماضي وبدء فجر جديد مع يسوع، مشددا على "أهمية الصلاة من أجل المظلومين والمقهورين". وأكد أن " والمحبة سينتصران بقوة القيامة"، مضيفا: "في هذا اليوم العظيم، نتأمل في سر الحب الإلهي، الذي أرسل فيه الله ابنه الوحيد لفداء البشرية جمعاء".وشدد على أن " لا يمكن أن تبنى بدون مغفرة"، معتبرا أن "الغفران يتطلب تضحية لكنه الطريق الوحيد لتحقيق الداخلي والمجتمعي".واختتم سويف عظته برفع الصلاة من قلب طرابلس للمدينة والشمال ولبنان كله، داعيا إلى "مغفرة تنقي الذكريات من الماضي لبناء وطن جديد ومتجدد"، قائلا: "في رتبة السجود، نقدم للرب جراحنا وآمالنا كعائلة واحدة، مسيحيين ومسلمين، راجين منه الحياة والسلام".